شاهد كيف بات يمشي أسطورة كرة القدم.. مارادونا

نشر لاعب المنتخب الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا البالغ من العمر 58 عاما مقطع فيديو، يظهر فيه وهو يمشي بمساعدة طاقم طبي في بوينس آيرس.

وأشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بأطبائه الذين أجروا له عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى.

شاهد كيف بات يمشي أعظم لاعب في العالم.. مارادونا شاهد كيف بات يمشي أعظم لاعب في العالم.. مارادونا وقال مارادونا في رسالة مكتوبة مصاحبة للفيديو "مشيت اليوم مرة أخرى كما فعلت عندما كان عمري 15 عاما". وأشاد أسطورة كرة القدم الأرجنتيني بأطبائه الذين أجروا له عملية جراحية ناجحة في ركبته اليمنى. #شاهد #اسأل_أكثر #أخبار #أخبار_روسيا #فيديو #الأرجنتين #مارادونا #RT_Arabic Posted by RT Arabic on Monday, July 29, 2019

وقال مارادونا في رسالة مكتوبة مصاحبة للفيديو "مشيت اليوم مرة أخرى كما فعلت عندما كان عمري 15 عاما".

وكان مارادونا يعاني منذ فترة طويلة من التهاب المفاصل في كلا الركبتين.