"دقيقة صمت" على RT Arabic تخليدا لذكرى الزميل خالد الخطيب

قبل عامين في مثل هذا اليوم خسرت ر ت فردا من عائلتها عندما طالته يد الغدر الخبيثة أثناء تغطيته الصحفية لعمليات الجيش السوري ضد تنظيم داعش في ريف حمص وسط سوريا ، آمن خالد بالكلمة والصورة سلاحا في مواجهة الشر ، ولم يثنه خوف أو تردد عن التضحية في سبيل تلك الرسالة ، نحيي اليوم ذكرى زميلنا خالد تقديرا وعرفانا ، ونرحب بعائلته هنا معنا في الاستديو.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد