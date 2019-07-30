"دقيقة صمت" على RT Arabic تخليدا لذكرى الزميل خالد الخطيب
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قبل عامين في مثل هذا اليوم خسرت ر ت فردا من عائلتها عندما طالته يد الغدر الخبيثة أثناء تغطيته الصحفية لعمليات الجيش السوري ضد تنظيم داعش في ريف حمص وسط سوريا ، آمن خالد بالكلمة والصورة سلاحا في مواجهة الشر ، ولم يثنه خوف أو تردد عن التضحية في سبيل تلك الرسالة ، نحيي اليوم ذكرى زميلنا خالد تقديرا وعرفانا ، ونرحب بعائلته هنا معنا في الاستديو.
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