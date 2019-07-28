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أقدم أسواق العالم في حلب السورية تنهض من ركام الحرب

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ذكرت وكالة "سانا" السورية أن سوق السقطية الذي يقع في حلب القديمة المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي سيعاد افتتاحه السبت القادم بعد انتهاء ترميمه مما لحقه من دمارعلى أيدي الإرهابيين.

وبحسب بيان للمديرية العامة للآثار والمتاحف فإن السوق سيعاد افتتاحه بعد انتهاء ترميمه بجهود مشتركة بين المديرية ومؤسسة الآغا خان، وهو أحد الأسواق الشعبية السبعة والثلاثين التي تحيط بقلعة حلب الأثرية والتي ظلت لقرون طويلة تستقطب التجار والسياح من مختلف بلدان العالم.

المصدر: سانا

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