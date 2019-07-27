خفر السواحل الأمريكي يصادر كمية هائلة من الكوكايين في المحيط الهادئ

صادرت قوات خفر السواحل الأمريكي كمية هائلة من الكوكايين كان يتم نقلها عبر المحيط الهادئ إلى سان دييغو، جنوب ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة.

وقام طاقم خفر السواحل الأمريكي بتفريغ أكثر من 13 طنا من مادة الكوكايين والتي قدر سعرها بـ350 مليون دولار.

وأفادت خفر السواحل بأنه أجرى خمسة اعتراضات في أعالي البحار بين أواخر يونيو ومنتصف يوليو، بما في ذلك الصعود إلى السفن عالية السرعة وسفينة صيد وزورق شراعي.

المصدر: RT + وكالات