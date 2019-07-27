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فيديو للحظة قتل إسرائيليين اثنين يتزعمان عصابة

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فيديو للحظة قتل إسرائيليين اثنين يتزعمان عصابة
Reuters
شرطة في المكسيك
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أظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، لحظة قتل إسرائيليين اثنين، يوم الأربعاء 24 يوليو، في مركز تجاري فخم بالعاصمة المكسيكية.

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وأعلنت السلطات القضائية المكسيكية أن حادثة مقتل الإسرائيليين مرتبطة على الأرجح "بالمافيا الإسرائيلية".

وسابقا، بثت الشرطة المكسيكية عبر شبكات التلفزيون لقطات من كاميرات المراقبة، تظهر شخصين يطلقان النار في الهواء خارج مطعم مزدحم، ما دفع الزبائن إلى الاختباء، واضطرت دورية للشرطة إلى التراجع، وبعد ذلك استقل الرجلان سيارة وفرا.

ويبدو أن تبادل إطلاق النار كان يهدف إلى إشغال عناصر الشرطة الحاضرين من أجل استهداف الرجلين الآخرين اللذين لقيا مصرعهما.

المصدر: RT + وكالات

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