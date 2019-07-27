الرئيس التونسي المؤقت يغص بكلماته حزنا على فراق رفيق دربه

غص الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، بكلماته أثناء تأبينه الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، اليوم السبت.

وبدى الناصر في غاية التأثر وهو ينعى رفيق دربه كما وصفه، في القصر الرئاسي بقرطاج.

وقال الرئيس التونسي المؤقت إن السبسي تحمل مسؤوليات عديدة في صلب الدولة، وهو ما جعله رجل دولة بامتياز، وقد ترك آثارا لا تمحى في تونس.

كما شدد الناصر على أن الفقيد كان حريصا على إنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي، ونجح في خلق التوازن السياسي في البلاد كما رسخ أسس التداول الديمقراطي للسلطة.

المصدر: RT