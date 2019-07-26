شاهد.. إنقاذ طفل بعد سقوطه داخل فجوة عرضها 20 سنتيمترا فقط
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وضع طفل صيني نفسه في مأزق بعد أن سقط أثناء لعبه في فجوة ضيقة بين جدارين لا يتجاوز عرضها 20 سنتيمترا بأحد أرياف قرية تانتو في مدينة سانهو الصينية ولم يستطع الخروج منها.
ويظهر الفيديو أن ضيق المسافة حال دون تمكُّن الطفل من الحركة أو الخروج. وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفل من محبسه الخانق دون أن يصاب بأذى، واستمرت عملية الإنقاذ نحو 20 دقيقة.
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