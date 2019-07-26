 
مباشر

شاهد.. إنقاذ طفل بعد سقوطه داخل فجوة عرضها 20 سنتيمترا فقط

فيديوهات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m6ba

وضع طفل صيني نفسه في مأزق بعد أن سقط أثناء لعبه في فجوة ضيقة بين جدارين لا يتجاوز عرضها 20 سنتيمترا بأحد أرياف قرية تانتو في مدينة سانهو الصينية ولم يستطع الخروج منها.

ويظهر الفيديو أن ضيق المسافة حال دون تمكُّن الطفل من الحركة أو الخروج. وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج الطفل من محبسه الخانق دون أن يصاب بأذى، واستمرت عملية الإنقاذ نحو 20 دقيقة.



البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أيد ناصر وعارض تولي السيسي.. ماذا تعرف عن الفنان فاروق الفيشاوي؟