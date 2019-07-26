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الدب اللص يسطو على "خزنة" القمامة بعد عجزه عن فتحها!

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رصدت كاميرا المراقبة دبا وهو يسرق صندوق القمامة التابع لمتجر لبيع الماريجوانا الواقع في ولاية كولورادو الأمريكية.

ويظهر في الفيديو دب يدخل أرض المتجر ويسحب صندوق القمامة المعدني الكبير في محاولة منه لفتح الغطاء العلوي. وبعد أن فشل في ذلك أخذ صندوق القمامة معه وترك المكان.

يذكر أن ولاية كولورادو حصلت على موافقة ببيع الماريجوانا. وكانت المتاجر في كولورادو تقوم في السابق بصرفها للعلاج الطبي بشكل قانوني على مدار ثلاثة أعوام مضت.

 

 

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