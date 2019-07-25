طفلة روسية "تنتهك" برتوكول الكرملين وترقص في اجتماع مع بوتين

خطفت طفلة روسية أنظار الحاضرين في اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع عائلات متضررة من الفياضات في مقاطعة إركوتسك وسط روسيا، حينما "خرقت" برتوكول الكرملين وبدأت بالرقص.

والتقى بوتين، اليوم الخميس، في الكرملين مع عدد من الأسر المتضررة جراء الفيضانات التي اجتاحت المنطقة الصيف الحالي، وخلال حديثه مع الحضور، توجهت طفلة أحد الحاضرين في الاجتماع إلى وسط القاعة حيث بدأت بالدوران والرقص.

وأثار هذا التطور غير المتوقع ضحك المجتمعين، ومن بينهم الرئيس الروسي، الذي قال للطفلة مبتسما: "ارقصي، ارقصي".

المصدر: RT