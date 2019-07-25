سطو مسلح على شركة للحوالات المالية بريف دمشق يودي بمديرها

نفذ مسلحون في الثامنة والثلث صباحا عملية سطو مسلح استهدفت شركة الهرم للحوالات المالية في ضاحية قدسيا في ريف دمشق ما أدى لمقتل مدير الشركة

وذكرت وسائل إعلام وصفحات إخبارية أن مسلحان اقتحما فرع الشركة في الضاحية وجرى إطلاق للنار أدى إلى إصابة شخصين، إضافة إلى مدير الشركة عبد القادر شيخة الذي كان في مقر الفرع لحظة وقوع السطو، وهو أيضا عضو مجلس مدينة ضاحية قدسيا، وقد توفي لا حقا متأثرا بجراحه. ونقلت "البعث ميديا" عن إحدى اللواتي كن في المقر ساعتها أن الشخصان أمرا من كان في الفرع بالانبطاح أرضا، قبل أن يسمعوا تبادلا لإطلاق النار، ثم لاذ المسلحان بالفرار عبر دراجة نارية. وقامت صفحة ضاحية قدسيا ببث شريط مصور يظهر المسلحان أناء فرارهما.