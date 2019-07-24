قمرة القيادة ترصد نهاية طائرة

أصدرت لجنة التحقيق في الحوادث في بابوا غينيا الجديدة لقطات غير منشورة سابقا تظهر لحظة سقوط طائرة ركاب تابعة لشركة Air Niugini في المحيط الهادئ.

ووقع الحادث أواخر سبتمبر عام 2018 وأودى بحياة راكب وإصابة 6 آخرين. وكان على متن الطائرة 46 شخصا.

وقامت لجنة التحقيق بإعادة تركيب الأحداث التي أدت إلى سقوط الطائرة في المحيط بالإضافة إلى نشر لقطات جديدة من قمرة القيادة تظهر أن الرؤية لحظة السقوط كادت أن تكون شبه معدومة تماما بسبب سوء الأحوال الجوية. وأشارت اللجنة إلى أن الطائرة سقطت في المياه على بعد 460 مترا من المدرج.