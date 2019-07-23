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موسكو: مقاتلات كورية جنوبية ناورت بشكل خطر قرب مقاتلات روسية في بحر اليابان

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أعلنت موسكو أن قاذفتين استراتيجيتين من طراز تو-95 إم إس تابعتين للقوات الجوية الفضائية الروسية نفذتا في 23 يوليو 2019 تحليقا مخططا في المجال الجوي فوق المياه الدولية ببحر اليابان.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها مقاتلتين كوريتين جنوبيتين من طراز F-16، اعترضتا مسار حاملتي الصواريخ الاستراتيجيتين الروسيتين فوق منطقة جزر دوكدو ونفذتا مناورات خطرة ما شكل تهديدا لأمنهما".

 

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