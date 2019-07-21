موقع في الفاتيكان قد يخفي خيوط قضية اختفاء فتاة قبل 36 سنة!

جمع خبراء الطب الشرعي أمس السبت عظاما مكتشفة حديثا بالفاتيكان، كجزء من تحقيق في قضية الفتاة إيمانويلا أورلاندي التي اختفت سنة 1983 وكان عمرها 15 سنة وقتذاك.

وتم إبلاغ عائلة الفتاة بأن رفاتها قد يكون مدفونا في قبري أميرتين ألمانيتين من القرن التاسع عشر، ليتضح بعدها أن القبرين كانا فارغين بعد فتحهما في 11 يوليو الحالي.

وأثناء البحث عن رفات الأميرتين الألمانيتين، اكتشف المحققون عظاما تحت فتحة بالقرب من كلية اللغات التيوتونية.

وسيتم إخضاع العظام للتحليل في محاولة لتحديد صاحبها.