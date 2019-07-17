الحكومة الجديدة "تنبطح" أمام ملك تايلاند أثناء أدائها اليمين الدستورية

أدت حكومة تايلاند بقيادة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا اليمين الدستورية أمام ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن الثلاثاء الماضي.

وبرايوت تشان أوتشا هو زعيم الانقلاب العسكري عام 2014 الذي أدى إلى استلامه السلطة.

وأعلن برايوت إنهاء الحكم العسكري الذي استمر 5 سنوات قائلا:" إن البلاد الآن دولة ديمقراطية ذات ملكية دستورية وبرلمان وحكومة وافق عليها البرلمان". وتعهد برايوت و35 وزيرا في الحكومة الجديدة بالولاء الكامل للملك.

وتشكلت الحكومة الجديدة في تايلاند استنادا إلى الانتخابات العامة التي شهدت البلاد في مارس الماضي.