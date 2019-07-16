سباحون في أحد الشواطئ اليونانية يرجمون سمكة حتى الموت

أثار ظهور كائن بحري بالقرب من أحد شواطئ جزيرة إيفيا اليونانية رعب السباحين الذين اعتبروه سمك القرش في البداية، وسارعوا إلى الخروج من الماء.

وعندما اتضح أن الكائن البحري هو سمكة السيف بدأوا بملاحقتها وألقوا الحجارة عليها، مما أدى إلى موتها في نهاية المطاف.

وأثار سلوك السباحين استياء لدى مستخدمي الإنترنت الذين وصفوهم بحيوانات وأغبياء وطالبوا بمعاقبتهم على المعاملة البشعة مع السمكة.