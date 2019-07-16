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شاهد.. لاعبة تايكواندو صغيرة تنفذ حركة احترافية تطال ذقن إبراهيموفيتش الضخم

فيديوهات

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا للنجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي، أثناء زيارته لأحد مراكز تدريب التايكواندو في مدينة كارسون الأمريكية.

ونشر إبراهيموفيتش فيديو يوثق محاولة إحدى اللاعبات الصغيرات في المركز الوصول بقدمها لذقنه بحركة "تايكواندية".

ولاقى الفيديو انتشارا واسعا، حيث حصد 8 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

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