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شاهد.. غريزمان يعرض مهاراته أثناء تقديمه لوسائل الإعلام بعد انتقاله لبرشلونة

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عرض النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاراته الكروية أثناء تقديمه رسميا لوسائل الإعلام بعد انضمامه لنادي برشلونة الإسباني.

وانضم غريزمان إلى برشلونة قادما من نادي العاصمة الإسبانية مدريد "أتلتيكو" مقابل 120 مليون يورو، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، بعدما رفض "الروخي بلانكوس" تخفيض مطالبه المادية من أجل الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وسيرتدي غريزمان الرقم 17 مع النادي الكتالوني.

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