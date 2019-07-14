شاهد بالفيديو.. طباخ تركي يشكر بوتين على منظومات "إس-400" بطبق بوريك

أرسل الطباخ التركي المشهور من مدينة بورصة، حسن أجار، للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طبق "بوريك" كبيرا بشكل اسمه، للإعراب عن الامتنان له على تصدير روسيا منظومات "إس-400" لتركيا.

ونشر أجار مقطع فيديو يوثق عملية طبخه طبق البوريك، وهو فطيرة تركية تقليدية محشوة بالسبانخ والجبنة، حيث بلغ وزنها 4 كيلوغرامات. وأرسل الهدية، يوم السبت، إلى موسكو عبر شركة نقل شحنات، متوقعا أن يتم إيصالها بعد 5 أو 6 أيام.

وقال الطباخ التركي، تعليقا على فكرته هذه: "بدأ توريد منظومات الدفاع الجوي إس-400 إلى تركيا والتي تم الحديث عنها كثيرا في بلادنا، أصبح بالنسبة إلينا حدثا طال انتظاره. وأفهم مدى أهمية هذا الأمر بالنسبة لضمان الأمن القومي لبلادنا، وكذلك بالنسبة للعلاقات بين تركيا وروسيا، ولهذا السبب، سأبذل قصارى جهودي لطبخ فطيرتنا التقليدية وإرسالها إلى الكرملين للرئيس بوتين شخصيا".

كما لفت أجار، الذي دخل عام 2012 كتاب غينيس للأرقام القياسية بفضل طبخه طبق بوريك طوله 2023 مترا، إلى أن بدء تصدير المنظومات الروسية إلى تركيا مهم جدا في ظل توقيته، لأنه يأتي تزامنا مع الذكرى الـ 3 لمحاولة الانقلاب العسكري في بلاده، والتي تم القيام بها ليلة 16 يوليو 2016.

المصدر: RT