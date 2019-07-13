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المزارعون في شرق تايلاند يتنافسون في سباق الجواميس

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احتفل مزارعون في شرق تايلاند، يوم السبت، ببدء موسم البذر بسباق الجواميس، والذي يمثل واجبها المعتاد في حراثة الحقول.

ويقام "سباق المحراث الخشبي" في منطقة تشونبوري، على بعد نحو 60 كيلومترا جنوب شرق بانكوك، للتعبير عن الامتنان للجواميس على عملها لصالح المزارعين طوال العام.

وشارك العديد من المزارعين التايلانديين في السباق السنوي للجواميس، الذي يحتدم فيه التنافس بين المتسابقين للفوز بلقب أسرع زوج من الجواميس في الحرث.

وعلى الرغم من اضطرارهم للخوض في الأوحال خلال السباق، يشارك كل عام عدد متزايد من المزارعين الذين يرغبون في تعزيز القيمة السوقية لجواميسهم بناء على أدائها في السباق.

المصدر: RT

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