مسافرة تصدم موظفي مطار اسطنبول بتصرف غير متوقع!

أثارت مسافرة دهشة الموظفين في مطار اسطنبول، حيث صعدت بعد إتمامها معاملتها وتسلمها رقم مقعدها، إلى الحزام الذي ينقل الأمتعة، اعتقادا منها أنه سينقلها مباشرة إلى الطائرة!

ويظهر الفيديو المرأة، وهي تمد قدمها بكل ثقة باتجاه الحزام الذي كان يتحرك وعليه حقائب المسافرين، لتسقط فور ملامستها له، ويبدو أنها أول مرة تسافر في حياتها.

مسافرة تصدم موظفي مطار اسطنبول بحركة غير متوقعة ! مسافرة تصدم موظفي مطار اسطنبول بحركة غير متوقعة ! Posted by RT Arabic on Friday, July 12, 2019

وعلى الفور قام الموظف بإيقاف الحزام.

المصدر: وكالات