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على الهواء مباشرة.. إطلاق نار على سوري لاجئ في ألمانيا

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على الهواء مباشرة.. إطلاق نار على سوري لاجئ في ألمانيا
RT youtube/ Step News Agency
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m40n

أطلق مجهولون النار على شاب سوري لاجئ في مدينة برلين الألمانية، خلال مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة وكان قد تحدث عن فساد "الإدارة الذاتية" في سوريا.

وذكرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب يخضع للعلاج في أحد مستشفيات برلين.

ووفقا لصفحة "ماشوق دليما"، فإن الشاب من قرية (معشوق) في الحسكة، ذات الغالبية الكردية.

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