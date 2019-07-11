على الهواء مباشرة.. إطلاق نار على سوري لاجئ في ألمانيا
RT youtube/ Step News Agency
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أطلق مجهولون النار على شاب سوري لاجئ في مدينة برلين الألمانية، خلال مشاركته في برنامج على الهواء مباشرة وكان قد تحدث عن فساد "الإدارة الذاتية" في سوريا.
وذكرت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشاب يخضع للعلاج في أحد مستشفيات برلين.
ووفقا لصفحة "ماشوق دليما"، فإن الشاب من قرية (معشوق) في الحسكة، ذات الغالبية الكردية.
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