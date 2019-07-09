بوتين يحتسي الشاي مع زوجين وأطفالهما التسعة!

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعائلة مكسيم وليليا سيروبياتوف،المكونة من تسعة أطفال في مقاطعة سفيردلوفسك، التي منحت وسام تكريم في نهاية مايو الماضي.

وتحدث بوتين مع الزوجين وأطفالهما التسعة في جلسة شاي، وسألهما عن المنزل الجديد الذي انتقلوا إليه مؤخرا وكيف استقروا في المكان الجديد، وما إذا كانت هذه الخطوة قد مرت بسلاسة.

يشار إلى أن متوسط عدد الأبناء في العائلات الروسية لا يتجاوز على الأغلب طفلين.