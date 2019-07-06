رحال روسي يقوم برحلة إلى القرم على متن طائرة شمسية
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قام الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف، برحلة إلى شبه جزيرة القرم الروسية باستخدام طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن استعداداته لرحلة جوية حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية.
وهبطت الطائرة التي يقودها كونيوخوف، في مطار تاباسكو بالقرم، يوم السبت.
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Завтра планируем сделать дальний перелет на Летающей лаборатории (отрабатываем технологические решения в области фотовольтаики и накопления энергии). Летающая Лаборатория - прототип будущего самолёта для кругосветного полета на солнечной энергии. Проект - Альбатрос. #albatrosssolar #flyinglab #solarflight
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