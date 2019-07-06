رحال روسي يقوم برحلة إلى القرم على متن طائرة شمسية

قام الرحالة الروسي الشهير فيودور كونيوخوف، برحلة إلى شبه جزيرة القرم الروسية باستخدام طائرة تعمل بالطاقة الشمسية، ضمن استعداداته لرحلة جوية حول العالم باستخدام الطاقة الشمسية.

وهبطت الطائرة التي يقودها كونيوخوف، في مطار تاباسكو بالقرم، يوم السبت.