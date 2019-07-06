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نيويورك.. أشره متسابق ومتسابقة يتفوقان في "أكل النقانق"

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نيويورك.. أشره متسابق ومتسابقة يتفوقان في
Reuters EDUARDO MUNOZ
مسابقة ناثان لأكل النقانق في الولايات المتحدة
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جرت في مدينة نيويورك مسابقة أكل أكبر كمية من النقانق في 10 دقائق، وقدم متسابقون من جميع أنحاء العالم للاشتراك في "مسابقة ناثان السنوية" للأكل، والتي تقام في يوليو من كل عام.

واحتفظ المشارك جوي تشيستنات والمعروف بـ "الفك المفترس"، بلقبه الذي أحرزه العام الماضي في التهام أكبر كمية "نقانق" خلال 10 دقائق، وأكل 71 "سندويشه".

وفي فئة النساء، احتفظت البطلة ميكي سودو بلقبها، من خلال تناول 31 "سندويشه" نقانق خلال نفس المدة.

وحصل كلا الفائزين على 10 آلاف دولار.

المصدر: وكالات

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