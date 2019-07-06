لحظة انزلاق سيارة "تاكسي" في أحد أنهر موسكو

انزلقت سيارة أجرة على طريق فارغ في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، وسقطت في مياه نهر "ياوزا" بعدما حطمت بفعل الصدمة الحاجز الحديدي.

وتسبب الحادث بإصابة راكبة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، بالإضافة إلى السائق، ووصفت جروحهما بالطفيفة.