لحظة انزلاق سيارة "تاكسي" في أحد أنهر موسكو
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انزلقت سيارة أجرة على طريق فارغ في أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، وسقطت في مياه نهر "ياوزا" بعدما حطمت بفعل الصدمة الحاجز الحديدي.
وتسبب الحادث بإصابة راكبة شابة تبلغ من العمر 22 عاما، بالإضافة إلى السائق، ووصفت جروحهما بالطفيفة.
Водитель «Яндекса» на пустой дороге умудрился «поскользнуться» и вылететь в реку Яузу. В салоне иномарки, которая пробила чугунное ограждение, находилась также 22-летняя пассажирка. Ни она, ни мужчина серьезно не пострадали. Москва pic.twitter.com/pUGtMPWK4d— НТВ (@ntvru) July 6, 2019
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