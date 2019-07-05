أقدم وحش في التاريخ يستقر في مأواه الجديد

تم تسليم بقايا "وحش بحيرة لوخ" الحقيقي إلى علماء الأحافير في متحف "لا بلاتا" للتاريخ الطبيعي في الأرجنتين.

وسمح للوحدة البحثية للكاميرات، يوم الخميس، بالاطلاع على البقايات المتحجرة، التي يعود تاريخها إلى 70 مليون سنة، لأقدم الكائنات الحية المعروفة، والتي تعرف باسم "الأسموصورات" Elasmosaurus، وهي الزواحف المائية التي كانت تسبح في البحار خلال العصر الطباشيري، بجانب الديناصورات. وكان وزن هذا الحيوان يصل إلى 15 طنا، وكان من أشهر أحافير الزواحف التي اكتشفت في القارة القطبية الجنوبية.

وقام بأعمال التنقيب في جزيرة سيمور، جنوب الطرف الشمالي لشبه الجزيرة القطبية الجنوبية، معهد الأرجنتين للقطب الجنوبي والمجلس القومي للبحوث العلمية والتقنية بالأرجنتين.

المصدر: RT