مزارع إيطالي يرسم صورة فلاديمير الأول بالجرار ترحيبا ببوتين

رسم المزارع الإيطالي داريو غامبارين، صورة ضخمة لمعمد روسيا الأمير فلاديمير الأول، داخل حقل باستخدام جرار، بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيطاليا والفاتيكان.

وفي مقابلة مع وكالة "نوفوستي" أوضح غامبارين سبب اختياره للحاكم الروسي القديم وكيفية رسم صورته بطول مائتي متر، قائلا: "بادئ ذي بدء، كلاهما يحملان نفس الاسم.. وفي أول لقاء (جمع الرئيس الروسي) مع البابا فرانسيس في عام 2013، قدم له بوتين أيقونة العذراء.. وودت تقديم مجاملة متبادلة، وكرد للجميل، رسمت له صورة فلاديمير، أحد أكثر القديسين احتراما في روسيا".

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المصدر: رابتلي