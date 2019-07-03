من ارتفاع 9 آلاف متر.. فيديو نادر للكسوف الكلي للشمس!

رصد طاقم طائرة حدثا طبيعيا نادر الحدوث لكسوف كلي للشمس وصوروه من قمرة القيادة.

وتمكن من تصوير هذه الظاهرة النادرة، التي يمكن رؤيتها من جنوب أمريكا اللاتينية فقط، طاقم رحلة للخطوط الجوية الأرجنتينية المتجهة من مدينة بوينس آيرس إلى مدينة سان خوسيه من ارتفاع 9 آلاف متر.

واستغرق الكسوف الكلي للشمس دقيقتين ونيف. ويظهر فيديو الكسوف الأفق بلون غروب الشمس وبسماء زرقاء داكنة مزنرة بلون أزرق فاتح.

المصدر: RT