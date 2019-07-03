سائق شاحنة فنان تشكيلي.. شاهد ماذا وكيف يرسم؟!

لا يستخدم سائق الشاحنة، الفنان التشكيلي، أنولفو جونزاليس، القماش العادي ليرسم عليه لوحاته بالألوان الزيتية كما هو متعارف عليه. بل يستخدم آلية مختلفة ومدهشة في إبداعاته.

يستخدم جونزاليس "قذارة" الجزء الخلفي من شاحنته كخلفية للوحاته الفنية التي تجذب أنظار العامة على الطرقات. ظهرت هذه اللقطات في مرتفعات هاسيندا يوم الجمعة الماضي. وهي للوحات الفنان التشكيلي البالغ من العمر 48 عاما، الذي يستخدم المناديل والمناشف الورقية، والشحم، وأدوات قد تصل أحيانا إلى فرشاة التنظيف.

يعمل جونزاليس حاليا على رسم نسر، استعدادا للاحتفال بالرابع من يوليو. ويقول الفنان إن أعماله الفنية يستقبلها السائقون على الطريق السريعة، فيصيحون أحيانا، وأحيانا ما يلتقطون مقاطع فيديو، ويحيونه.

يذكر أن جونزاليس درس الفنون الجميلة، لكنه تخلى عن ممارستها لكسب رزقه كونها لا تقيته، وعمل سائقا للشاحنة.

المصدر: RT