برلمانيون بريطانيون يديرون ظهورهم لنشيد الاتحاد الأوروبي

في سابقة هي الأولى من نوعها، أدار برلمانيون بريطانيون من حزب "البريكست" ظهورهم لنشيد الاتحاد الأوروبي، حينما شرعت فرقة موسيقية في عزفه.

بمجرد أن بدأت فرقة موسيقى الجاز عزف نشيد الاتحاد الأوروبي، أدار المشرعون البريطانيون ظهورهم للفرقة، أثناء الجلسة الافتتاحية الرسمية للبرلمان الأوروبي اليوم. كما رفض العديد منهم الوقوف احتراما للنشيد.

من جانب آخر كان هناك احتجاج على قرار حرمان النائب الانفصالي الكاتالوني، كارليس بويجمونت، من شغل مقعده، وكان هناك أيضا دفاع عن قبطان السفينة الألمانية المحتجز في إيطاليا، لدفاعه عن حقوق المهاجرين.

وكان المشرعون البريطانيون من حزب الديمقراطيين الليبراليين يرتدون قمصانا صفراء، كتب عليها "أوقفوا البريكست".

وقد بدأت الإجراءات الاعتيادية لجلسة البرلمان فورا، عقب مراسم الافتتاح، وشهد اليوم افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، التي سوف تستمر لخمس سنوات، عقب انتخابات مايو، التي أسفرت عن برلمان منقسم على نفسه.

المصدر: AP