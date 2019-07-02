فيديو اختطاف طفل من والديه في مطار أمريكي

أظهر شريط المراقبة في مطار أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية مقطع فيديو يوضح واقعة غريبة ومثيرة للفضول.

تقدمت امرأة ترتدي قبعة وردية اللون من عائلة، وحاولت مساعدة الأم في دفع عربة الطفل، وحينما لم تسمح لها الأم بذلك، بدأت المرأة في مهاجمة الأم، ومحاولة انتزاع الطفل (6 سنوات) بالقوة، في محاولة اختطاف علنية. تدخل الأب وسحب الطفل، ثم جاءت الشرطة وألقت القبض على الخاطفة.

المصدر: RT