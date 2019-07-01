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داعمو المثليين يتحدون قرار الحظر ويتظاهرون وسط اسطنبول

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تجمع عدد من داعمي حقوق المثليين وسط اسطنبول، في تحد لقرار السلطات بحظر هذه التجمعات، وقد حدثت اشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

ورغم حظر السلطات التركية لهذه التجمعات التي جرت اليوم الأحد، إلا أن رئيس بلدية اسطنبول المنتخب حديثا، أكرم إمام أوغلو، قال إن أي مجموعة يحق لها التجمع، شريطة أن تكون هذه التجمعات سلمية.

 المصدر: رابتلي

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