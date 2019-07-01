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ذئاب "منزلية" أليفة تحرس الأغنام وترافق الأطفال

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نجح الرعاة في بلدة تكية، بمحافظة السليمانية، في العراق من تدجين ستة ذئاب، وترويضها لأغراض حراسة قطعان الأغنام.

وكان الرعاة قد عثروا على تلك الذئاب في البرية منذ خمسة أشهر، في الجبال القاحلة بالقرب من بوابة سارو، حيث تظهر اللقطات ذئبين منها، في الفناء الخلفي لمنزل صاحبها، يتغذيان على طعام الكلاب، ويصاحبان الرعاة لحراسة أغنامهم، حينما ينطلق أحدهم للرعي في الجبال.

وبصرف النظر عن واجبات الحماية، فإن هذه الوحوش، التي تعتبر دائما مصدر خطر وقلق، ترافق الأطفال في القرية، ويقول الرعاة إنها حيوانات وديعة، لا تسبب أي أذى.

المصدر: RT

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