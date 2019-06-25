شاهد.. أول عضوة مسلمة في الكونغرس الأمريكي ترقص مع المثليين

نشرت أول عضوة مسلمة في الكونغرس الأمريكي، إلهان عمر، فيديو لها خلال مشاركتها في مسيرة للمثليين، داخل الولايات المتحدة.

وكتب النائبة، ذات الأصول الصومالية، تعليقا على الصور التي نشرتها في حسابها على "تويتر": "لقد قضيت وقتا رائعا في الرقص والعناق والاحتفال مع الجميع خلال مسيرة فخر المثليين في نهاية هذا الأسبوع"!

وإلهان عضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وتم انتخابها لتصبح واحدة من امرأتين مسلمتين فازتا بمقعدين في الكونغرس الأمريكي، أما الثانية فهي رشيدة طليب، فلسطينية الأصل.