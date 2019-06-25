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شاهد.. أمير تنظيم "داعش في اليمن" في قبضة القوات الخاصة السعودية

فيديوهات

شاهد.. أمير تنظيم
twitter.com/spagov
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أعلن التحالف العربي إلقاء القوات الخاصة السعودية بالتعاون مع نظيرتها اليمنية القبض على أمير تنظيم داعش الإرهابي باليمن، الملقب بـ "أبو أسامة المهاجر"، داخل الأراضي اليمينة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية صورا ومقطع فيديو للإرهابي وهو معصوب العيينين فيما يقوم عناصر القوات الخاصة السعودية بإنزاله من طائرة عسكرية، على ما يبدو.

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