الشرطة الأمريكية تطلق 32 رصاصة على سائق سيارة وترديه قتيلا
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نشر المكتب الصحفي لإدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس الأمريكية فيديو لقتلها سائق سيارة في الـ6 من يونيو في مدينة ويلوبروك بولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة.
ووفقا لبيانات الأجهزة الأمنية، فإن دورية شرطة بحثتت عن ريان توييمان، أمريكي أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر 24 عاما، كان يحقق معه في قضية حيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وعندما عثرت الدورية على سيارة توييمان في مصف للسيارات، اقترب اثنان من رجال الدورية منه وتفحص أحدهما السيارة قبل أن تبدأ بالتحرك، ليبادره شرطي بإطلاق 34 رصاصة على السيارة، واخترقت عدة من رصاصات جسم توييمان وتوفي متأثرا بجروحه في مكان الحادث.
المصدر: vesti.ru
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