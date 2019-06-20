فيديو.. بوتين يكتم دمعه عند استذكاره قصة مع مسنة روسية

غص الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكتم بالكاد عبراته عندما استذكر قصة مؤثرة مع امرأة عجوز حصلت معه مطلع الألفية الثالثة مع بداية توليه الحكم في روسيا.

وقال بوتين:" لقد كانت بلدنا تمر بظروف صعبة.. كنت أسافر كثيرا إلى مناطق روسيا المختلفة.. مرة وعندما حل الليل خرجت أمشي .. خريف وطين .. وعندما وصلت قرب سيارتي استوقفتني عجوز وتمتمت بكلام ضعيف.. جثت على ركبتها وأعطتني ورقة فيها طلب مساعدة.. وعدتها أن أطلع على طلبها وأعطيت الورقة لمساعدي.. ولكننا أضعنا الورقة تلك الأمسية.. لن أنسى هذا ما حييت .. أنا لغاية الآن أشعر بالخجل ". وكان التأثر واضحا على بوتين وبدا بالكاد يحبس دمعته.

وأضاف بوتين:"لقد تعلمت من هذا.. أقوم فورا بتنفيذ شخصيا ما يطلب مني عندما أستلم أوراقا".