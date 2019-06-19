إنقاذ طفلة من موت محقق في نهر جنوب غربي الصين

تمكن عمال صينيون من إنقاذ طفلة من الغرق في نهر داخل منطقة تقع جنوب غربي الصين.

وبث التلفزيون الصيني لقطات فيديو تم تسجيلها بواسطة هاتف نقال وتظهر عملية إنقاذ الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، وهى تغرق في نهر بمقاطعة قويتشو جنوب غربي البلاد.

وأفاد التلفزيون بأن سبعة أشخاص وهم عمال في مشروع مائي محلي كانوا في طريق عودتهم من مكان عملهم إلى بيوتهم، عندما لاحظوا طفلة صغيرة تطفو في مياه النهر. وقفز اثنان من الرجال السبعة إلى النهر وتمكن أحدهما من التقاط الطفلة ونلقها إلى الشاطئ، وقدموا لها إسعافا أوليا بإنعاش قلبها.

وبعد دقيقتين تقريبا التقطت الطفلة أنفاسها واستعادت وعيها، ونقلت إلى المستشفى حيث أجري لها فحص طبي كامل.

أما المنقذون فغادروا المكان مفضلين عدم الكشف عن هويتهم. وقال مديرهم إنهم لا يعتبرون عملهم بطوليا، بل يرون أنهم لم يعملوا أكثر مما كان سيفعله أي شخص آخر في ظروف مماثلة.

المصدر: التلفزيون الصيني