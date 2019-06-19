صور وفيديو من مكان دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي

تم دفن الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، الذي توفي الاثنين أثناء حضوره جلسة محاكمة في "قضية التخابر مع قطر"، في أجواء سرية وإجراءات أمنية مشددة.

وأعلنت الداخلية المصرية رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى في البلاد، ونشرت دوريات أمنية في كل الأنحاء. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي مرسي، إن المرحوم دفن في الخامسة من صباح أمس الثلاثاء في مقابر الوفاء والأمل شرقي العاصمة المصرية القاهرة، بعد ساعات من إعلان وفاته.