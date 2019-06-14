شاهد الفيديو الذي اعتبرته واشنطن دليل تورط إيران في هجوم خليج عمان

نشر الجيش الأمريكي فيديو قال إنه لسفينة إيرانية تقوم بإزالة لغم لم ينفجر من هيكل ناقلة النفط اليابانية كوكورا كريسوس، وهي إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا أمس الخميس لهجوم بخليج عمان.

وحسب الجيش الأمريكي يظهر الفيديو قاربا صغيرا على متنه مجموعة من الأشخاص يقترب من الناقلة، ثم يقف أحد ركابه على الحافة ويزيل جسما من هيكل الناقلة المنكوبة، وقال الأمريكيون إنه قد يكون لغما لم منفجر.

وتعرضت ناقلتا نفط في خليج عمان للهجوم، صباح أمس الخميس، أثناء نقل شحنات من السعودية والإمارات، في حادث يهدد إمدادات النفط إلى العالم، حيث يمر 30% من إنتاج النفط في العالم عبر خليج عمان.

U.S. Central Command has released video that it says shows Iranian forces removing unexploded mine that had been attached to the Kokuka Courageous, one of two commercial tanker ships attacked in the Gulf of Oman. https://t.co/7Wl0slmD40pic.twitter.com/wTY6eEZfwI — ABC News (@ABC) 14 juin 2019

المصدر: CNN