قناة جزائرية تبث لقطات لنقل رئيس الوزراء السابق إلى السجن
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نشرت قناة "النهار" الجزائرية، فيديو ذكرت أنه يظهر نقل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أو يحيى ووزير النقل السابق أيضا عبد الغني زعلان إلى سجن الحراش تنفيذا لقرار قاضي التحقيق.
وأكدت القناة الجزائرية، أن أويحيى وزعلان مثلا أمام قاضي التحقيق على خلفية تهم بالفساد وإهدار المال العام وتبييض الأموال.
🔴🔴 #حصري_للنهار— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) 12 июня 2019 г.
شاهد لحظة نقل الوزير الأول السابق #أحمد_أويحيى إلى #سجن_الحراش بعد الأمر بإيداعه الحبس ألمؤقت بتهم فساد ذات صلة برجال الأعمال #طحكوت#حداد و#كونيناف pic.twitter.com/VoGFbREvWk
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