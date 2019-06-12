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قناة جزائرية تبث لقطات لنقل رئيس الوزراء السابق إلى السجن

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قناة جزائرية تبث لقطات لنقل رئيس الوزراء السابق إلى السجن
twitter.com/ennaharonline
سيارة تابعة للأمن الجزائري
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نشرت قناة "النهار" الجزائرية، فيديو ذكرت أنه يظهر نقل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أو يحيى ووزير النقل السابق أيضا عبد الغني زعلان إلى سجن الحراش تنفيذا لقرار قاضي التحقيق.

وأكدت القناة الجزائرية، أن أويحيى وزعلان مثلا أمام قاضي التحقيق على خلفية تهم بالفساد وإهدار المال العام وتبييض الأموال.

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