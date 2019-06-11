فيديو مروع لحادث التهام النيران مبنى سكنيا بلندن

كشفت مقاطع فيديو مروعة لحظات فرار السكان من حريق هائل شب في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينغ شرقي مدينة لندن.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكل كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جراء هذا الحريق الهائل.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شب في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

وقبل نحو عامين، اندلع حريق في برج غرينفل الشاهق المخصص للسكن الاجتماعي غربي العاصمة البريطانية في منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 71 شخصا في أدمى حريق منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.

المصدر: "ديلي ميل"