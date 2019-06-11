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شاهد مروحية قبل ثوان من تحطمها فوق مبنى بنيويورك

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شاهد مروحية قبل ثوان من تحطمها فوق مبنى بنيويورك
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اللحظات الأخيرة للمروحية التي تحطمت فوق أحد مباني مانهاتن وسط نيويورك.

وأكدت هيئة الإطفاء في مدينة نيويورك مصرع شخص جراء اصطدام المروحية بمبنى في الشارع السابع بحي "مانهاتن" أثناء محاولتها تنفيذ هبوط اضطراري في ظروف جوية سيئة.

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