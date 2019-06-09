لحظة سيطرة البحرية الإسرائيلية على سفينة شحن قادمة من تركيا
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نشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لسيطرة قوة من سلاح البحرية على سفينة شحن أجنبية قبالة شواطئ حيفا، بعد أن حاول ركاب متخفون استهداف أفراد طاقم السفينة وإضرام النار فيها.
وسيطر البحرية الإسرائيلية على سفينة نقل تركية على بعد بضعة أميال من ميناء حيفا، بعد ساعات من وقوع حدث أمني على متنها.
#فيديو هكذا سيطرت قوة من سلاح البحرية صباح اليوم على سفينة الشحن الاجنبية قبالة شواطئ إسرائيل بعد ان حاول ركاب متخفون استهداف افراد طاقم السفينة واضرام النار فيها pic.twitter.com/967gW7qcm4— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 9, 2019
المصدر: RT
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