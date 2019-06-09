فيديو.. لحظة القبض على شخص بحوزته سلاح في مسيرة للمثليين
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تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على شخص شارك في مسيرة احتفالية خاصة بالمثليين، وأثار حمله لسلاح ناري ذعرا كبيرا بين المحتفلين.
Arrestado ayer en las celebraciones del Orgullo en Washington está acusado de poseer un arma, según un periodista local citando a la policíapic.twitter.com/2t4lkcoykq— 6W (@6W_es) 9 июня 2019 г.
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