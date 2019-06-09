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فيديو.. لحظة القبض على شخص بحوزته سلاح في مسيرة للمثليين

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فيديو.. لحظة القبض على شخص بحوزته سلاح في مسيرة للمثليين
Screenshot/ Twitter
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تداول نشطاء على موقع "تويتر" مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على شخص شارك في مسيرة احتفالية خاصة بالمثليين، وأثار حمله لسلاح ناري ذعرا كبيرا بين المحتفلين.

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