حريق ضخم يلتهم ناطحة سحاب في العاصمة البولندية وارسو

اشتعلت النيران في ناطحة سحاب قيد الإنشاء، كان مقررا أن تضم فندقا فاخرا ومجمع مكاتب في العاصمة البولندية وارسو.

وتظهر لقطات مروعة ألسنة لهب وقد اندلعت في الطوابق الثلاثة العليا من البرج الفاخر، ما تسبب بتساقط حطام مشتعل على بعد عشرات الأمتار حوله، وأجبر السلطات المحلية إلى إغلاق مركز المدينة لحماية المارة.

ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا إثر الحريق الذي تعاون أكثر من 120 رجل إطفاء طوال الليل للسيطرة عليه.

وتسمى ناطحة السحاب التي اندلع فيها الحريق "Warsaw Hub" وهي عبارة عن مجمع فاخر، ويبلغ طولها 426 قدما.