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العثور على نباتات في كندا تتغذى بلحوم السحالي!

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العثور على نباتات في كندا تتغذى بلحوم السحالي!
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عثر داخل حديقة بمقاطعة ألجونكوين الكندية، على نباتات قادرة على "ابتلاع" الحشرات وكذلك سحالي "السلمندر" (أو السمندل).

وقال علماء أحياء من جامعة غوليف، إن هذه النباتات فريدة من نوعها في أمريكا الشمالية.

وذكرت الدراسة التي نشرت في مجلة Ecology، أن غالبية النباتات المفترسة في أمريكا الشمالية، تنتمي إلى فصيلة sarracenia، التي تتغذى عادة بالعناكب والحشرات. ولكن العلماء، لم يكونوا يتوقعون أن تكون هذه الفصيلة تتناول الفقريات الصغيرة الحجم.

المصدر: pogoda.mail.ru

 

 

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