ظهر في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لاقتراب الطراد الأمريكي "تشانسيلورزفيل" من السفينة الروسية المضادة للغواصات "الأميرال فينوغرادوف" في بحر الصين الشرقي.

وتم تصوير الشريط، وهو أول فيديو للحادث، من على ظهر السفينة الأمريكية وسبق نشره وصورة للسفينتين.

وفي وقت سابق من اليوم، ظهرت روايتان مختلفتان عن سبب الحادث، إذ اتهم أسطول المحيط الهادئ الروسي الجانب الأمريكي بالتسبب بالحادث، فيما زعمت قيادة القوات البحرية الأمريكية، بأن سبب "الاحتكاك" هو تدني المستوى المهني للطاقم الروسي.

المصدر: "لينتا. رو"