فيديو صادم.. لصان يسحلان فتاة جزائرية!

رصدت كاميرا مراقبة في أحد شوارع مدينة عنابة الجزائرية شابين يستقلان دراجة نارية وهما يعتديان بوحشية على فتاة ويسحلانها في محاولة لسرقة حقيبتها.

وأظهرت الكاميرا الشابين على متن الدراجة النارية وهما يسحلان الفتاة وسط الطريق من أجل الاستيلاء على حقيبة صغيرة كانت في يدها.

وظلت الفتاة متمسكة بحقيبتها رغم جرها عدة أمتار على الشارع وارتطامها بالأرض.

وألقت الشرطة الجزائرية القبض على اللصين بعد انتشار الفيديو على مواقع للتواصل الاجتماعي، ويخضعان الآن للتحقيق.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الفتاة طالبة جامعية، ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما أصيبت بجروح في الكتف والقدمين وكسر في ضلعها بسبب جرها لمسافة طويلة.