لحظة دخول نيمار إلى قسم الشرطة وهو على كرسي متحرك!

استدعت شرطة ريو دي جانيرو النجم البرازيلي نيمار، للاستماع إلى إفادته في تحقيق حول ما إذا كان قد انتهك القانون، بنشره صورا حميمة للمرأة التي تتهمه بالاغتصاب.

ودخل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى مركز الشرطة للدفاع عن نفسه وهو على كرسي متحرك، ليتابع طريقه على عكازين، بعد أن تعرض قبلها بليلة إلى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادا لكوبا أميركا، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية.